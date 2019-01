Beim Wort "Straßenbahn" denken viele an rumpelnde Wagen und quietschende Schienen. Doch nicht nur in Mainz werden inzwischen neue Linien gebaut. Warum eigentlich?

Die Straßenbahn ist tot! Diesen Eindruck konnte man noch bis vor ein paar Jahren bekommen. Der Mainzer Verkehrsverbund setzt hauptsächlich auf Busse, und das gilt auch in vielen anderen Städten in Deutschland. Denn in der Nachkriegszeit waren viele Straßenbahnlinien eingestellt worden, auch zwischen Mainz und Wiesbaden. Ende der 50er Jahre fuhr die letzte Straßenbahn über die Rheinbrücke nach Kostheim.

Autos hatten in den 50er Jahren Priorität

"Damals wollte man die Stadt autogerecht machen", sagt der Mobilitätsforscher André Bruns von der Hochschule RheinMain in Wiesbaden. "Der Rückbau der Straßenbahnsysteme war ein Zeichen des Planungsverständnisses zu der Zeit. Man hatte die Vorstellung, dass man sämtliche Mobilität mit dem Auto abwickeln kann, wenn man große, mehrspurige Straßen in die Städte hineinbaut."

Ab den 50er Jahren wurden in Mainz und anderswo Straßenbahnen abgeschafft. SWR

Damals sei man überzeugt gewesen, dass man keine Straßenbahnen mehr brauche, sagt Bruns. "Das war eine Fehlentscheidung." Andere Länder in Europa hätten dies recht schnell erkannt, vor allem Frankreich. Seit den 80er Jahren wurden dort in vielen Städten mit Erfolg komplett neue Straßenbahnsysteme gebaut, zum Beispiel in Nantes, Grenoble und Nizza. In Mainz fährt seit 2016 die neue Mainzelbahn, in ein paar Jahren soll die geplante Citybahn die Stadt auch wieder mit Wiesbaden verbinden. Für Bruns ist klar: "Straßenbahnen sind ein wichtiger Baustein für die Lösung von Verkehrsproblemen. Sie sind ein Mittel, um das Angebot im öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen - vor allem dann, wenn man vorher nur ein überlastetes Busnetz hatte."

Viele Argumente für die Straßenbahn

Denn zum einen fahren Straßenbahnen fast immer mit elektrischer Energie - und versursachen damit im Vergleich zu Autos und Dieselbussen weniger Emissionen. Das hilft, die Luft besser zu machen. In Städten wie Mainz ein wichtiger Faktor - denn nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts vom Oktober vergangenen Jahres muss schnell ein neuer Luftreinhalteplan her, um Grenzwerte für Stickoxid einzuhalten.

Straßenbahnen können mehr Fahrgäste aufnehmen. Während selbst in lange Doppelgelenkbusse maximal 100 Personen passen, kann eine Straßenbahn 200 bis 600 Menschen befördern, rechnet das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in einer Fachpublikation vor. Bei der Citybahn zwischen Mainz und Wiesbaden sollen es pro Fahrzeug 240 Passagiere sein.

Die geplante Citybahn soll über die Theodor-Heuss-Brücke fahren und Mainz mit Wiesbaden verbinden. dpa Bildfunk

Viele Fahrgäste dank "Schienenbonus"

Ein weiterer wichtiger Faktor: Straßenbahnen sind beliebt. Werden Strecken von Bus- auf Straßenbahnlinien umgestellt, verbuchen sie häufig einen Zuwachs an Fahrgästen. Das liegt laut Mobilitätsforscher Bruns zum einen am höheren Komfort - mehr Platz, ruhigere Fahrdynamik, bessere Möglichkeiten der Klimatisierung. Und dann gebe es noch einen wichtigen psychologischen Faktor, den sogenannten "Schienenbonus".

"Allein dadurch, dass Schienen da liegen, erweckt dieses Verkehrsmittel einen höheren Grad an Vertrauen bei den Nutzern." André Bruns, Mobilitätsforscher

Denn die Straßenbahn sei eben kein Bus, der die normale Straße benutze und gewissermaßen im Verkehr verschwinde, meint Bruns.

Wiesbadener Bürgerinitiative kritisiert breites Gleisbett

Genau hier setzt einer der vielen Kritikpunkte der Bürgerinitiative "Mitbestimmung Citybahn" an, die mit einer Unterschriftensammlung einen Bürgerentscheid über das Projekt erzwingen will. "Wir sind auch deshalb massiv dagegen, weil die Citybahn eben keine Straßenbahn werden soll, sondern ein Stadtbahn mit einem eigenen, mehrere Meter breiten Gleisbett", sagt Sylvia Schob von der Bürgerinitiative. Ihre Befürchtung: Dadurch nehme man auf den ohnehin nicht sonderlich breiten Straßen in Wiesbaden Autos, Bussen und Fahrrädern Platz weg.

Die Bürgerinitiative fordert, Alternativen zur Citybahn zu prüfen. Selbst wenn der Bund und das Land sich beteiligten, seien die Kosten enorm hoch. Durch die Förderung sei Wiesbaden zudem auf 50 Jahre an die Citybahn gebunden - dabei sei die Gesellschaft gerade im Umbruch und man wisse gar nicht, wie sich der Bedarf entwickele. Schob verweist auf neue Möglichkeiten durch Homeoffice: "Manche Leute werden dadurch in Zukunft gar nicht mehr pendeln müssen."

Verkehrschaos durch Citybahn-Bau?

Schob und ihren Mitstreitern geht es vor allem um Mitbestimmung. Sie ärgert, dass die Stadt das Projekt den Bürgern einfach so vorgesetzt und als alternativlos dargestellt habe. "Und wieso können die Stadtverordneten das besser entscheiden als die Bürger selbst?", fragt Schob. Neben negativen Auswirkungen auf das Wiesbadener Stadtbild durch Oberleitungen fürchtet sie auch die Bauphase. "Die Citybahn steht frühestens 2023 zur Verfügung. Dazwischen ist dann Vollchaos in der Stadt."

Zu viele Autos auf der Straße

Diese Befürchtung kann Mobiltätsforscher André Bruns zwar verstehen. Es sei klar, dass Projekte wie die Citybahn mit jeder Menge Beeinträchtigungen in der Bauzeit verbunden seien. "Aber das kann nicht dazu führen, dass man gar keine Veränderungen mehr vornimmt."

Denn der Status quo sei offensichtich schlecht, sagt Bruns - das zeigten nicht nur die Gerichtsurteile zur Einhaltung von Schadstoffgrenzen. "Es geht auch im den fließenden Verkehr. Im Moment sind einfach zu viele Fahrzeuge im System. Das bekommt man selbst durch intelligente Ampelschaltungen nicht mehr in den Griff."