Experten haben in einem Geldautomaten in Ober-Olm im Kreis Mainz-Bingen am Freitag kleine Mengen Sprengstoff gefunden. Bislang Unbekannte Täter wollten damit offenbar den Automaten knacken. Ein Teil des Gewerbegebietes war am Nachmittag gesperrt worden, weil es den Verdacht gab, dass der Automat manipuliert worden war. Der Einsatz verlief glimpflich. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden, teilte die Polizei mit.