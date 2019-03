per Mail teilen

Auf dem Gelände der Mainzer Universitätsmedizin hat am Montag eine Allgemeinmedizinische Praxis ihre Arbeit aufgenommen. Sie soll die Notaufnahme der Uniklinik entlasten.

Hintergrund ist, dass rund 40 Prozent aller Patienten, die in der Notaufnahme vorstellig werden, keine Notfälle sind. Statt mit Husten oder Rückenschmerzen zum Hausarzt zu gehen, kommen viele in die Universitätsmedizin und sorgen in der Notaufnahme für überfüllte Wartezimmer. Die Allgemeinmedizinische Praxis auf dem Campus - kurz APC - soll das nun verhindern.

Das Team der neuen Allgemeinarzt-Praxis auf dem Campus - kurz APC SWR

Notaufnahme oder APC

Bei der Aufnahme der Patienten wird nun nach festgelegten Regeln entschieden, ob es sich um einen Notfall handelt oder, ob der Patient in der APC besser aufgehoben ist. Die Überlastung der Notaufnahme an der Uni soll dadurch reduziert und die Wartezeit für echte Notfallpatienten verringert werden.

Mit einem Minus wird gerechnet

Bei der APC handelt es sich um ein bundesweit einmaliges Modellprojekt. Es ist zunächst auf vier Jahre angelegt und wird wissenschaftlich begleitet. Die Universitätsmedizin hat in die neuen Räumlichkeiten nach eigenen Angaben rund eine halbe Million Euro investiert. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) rechnet allerdings mit einem Defizit von etwa 250.000 Euro pro Jahr. Das soll jeweils zur Hälfte von der KV und den Krankenkassen getragen werden.