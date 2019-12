Der 21-jährige Athlet trat als Außenseiter bei der Leichtathletik-WM in Katar an. Am Ende hat er alle, vor allem seine eigenen Erwartungen, übertroffen.

Es war so etwas wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht,, das sich im Oktober im Wüstenstaat Katar abgespielt hat. Der 21-jährige Niklas Kaul vom Universitäts-Sportclub Mainz (USC) trat bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha an. Ziel war es beim Zehnkampf, der Königsdisziplin, unter die ersten Zehn zu kommen. Wie die Geschichte ausgegangen ist, wissen wir. Am Ende siegte Kaul sensationell und ist seitdem jüngster Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten. Auch bei der Wahl zum Sportler des Jahres setzte sich Kaul durch, gegen Triathlet Jan Frodeno und Skispringer Markus Eisenbichler.

