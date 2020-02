In Nieder-Olm findet seit 14.11 Uhr einer der letzten großen Fastnachtsumzüge dieses Jahres statt.

600 Teilnehmer haben sich in Bewegung gesetzt, um durch die Innenstadt zu ziehen. Zum Umzug des Nieder-Olmer Carneval Clubs werden bis zu 15.000 Zuschauer erwartet. Nach Angaben des Zugmarschalls, Kolb, sind knapp 60 Zugnummern dabei. Zum ersten Mal werde auch eine Gruppe der katholischen Frauenbewegung Maria 2.0 mitlaufen.

Weitere Umzüge in der Region finden am Nachmittag in Undenheim, Nackenheim, Sprendlingen und Zornheim statt. In Mainz gibt es heute gleich drei Fastnachtsumzüge: Den Draiser Umzug, den sogenannten Schissmelle-Umzug in Mombach und ab 15 Uhr 11 die Kappenfahrt durch die Innenstadt. Vertreter aller großen Fastnachtsvereine bringen in einem Autokorso die letzten Süßigkeiten unters Volk. Der Mainzer Carneval-Verein ist dabei mit Golf-Caddies unterwegs, der Jubiläum feiernde Mainzer Carneval Club mit Cabrios.