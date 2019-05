Die Landesregierung will ihre Öffentlichkeitsarbeit neu organisieren, um mehr Bürger bei Facebook und Co. direkt zu erreichen. Nach Kritik will sie das Vorhaben jetzt anders nennen.

Ein atemberaubender Blick vom neu gestalteten Loreley-Plateau auf den Rhein, die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz in violettes Licht getaucht, hier und da ein Panoramafoto mit Weinreben. Es ist schön in Rheinland-Pfalz. Solche Impressionen zeigt der Instagram-Account der Landesregierung seinen fast 1.500 Abonnenten.

#Ausflugstipp für die nächsten Tage gesucht? Das #Loreley-Plateau wurde umgestaltet und erstrahlt in neuem Glanz. #Ministerpräsidentin @maludreyer und Innenminister Roger Lewentz nahmen vergangenen Donnerstag an der Eröffnung des neuen Kultur- und Landschfaftsparks teil. #adventureculture #beautifuldestinations #europa #europe #ig_europa #justbackfrom #lonelyplanet #meinrlp #pfalz #rheinland #rheinlandpfalz #RLP #tellus #travelawesome #traveltheworld #visitgermany #visitrlp #wanderlust #welltravelled #weroamgermany #stgoarshausen #mittelrhein #mittelrheinteil #unescowelterbe (Fotos: Staatskanzlei RLP/Juraschek Lifestyle. Höhr-Grenzhausen) landrheinlandpfalz, Instagram , 20.4.2019, 9:33 Uhr

Politischer geht es auf dem Instagram-Profil der Ministerpräsidentin zu, das auch von der Staatskanzlei bespielt wird. Hier werden immer wieder Statements von Malu Dreyer (SPD) zu bestimmten politischen Themen veröffentlicht. Daneben können die fast 9.700 Abonnenten verfolgen, welche Termine die Regierungschefin gerade absolviert - gefühlt also ganz nah einer Spitzenpolitikerin über die Schulter schauen.

Heute habe ich #Ehrenamtliche aus ganz #RLP zum #Bürgerempfang in die #Staatskanzlei eingeladen, um ihnen zu danken. Ehrenamtliche Arbeit bleibt oft im Verborgenen. Aber der Einsatz für ihre Herzensprojekte wird wahrgenommen und wertgeschätzt. Ihr großes #Engagement verbindet Menschen. Den rund 300 Gästen wurde beim ein buntes und vielfältiges Rahmenprogramm geboten. Sie konnten mit der rheinhessischen #Weinkönigin Anna Göhring Weine verkosten, bei Führungen einen Blick hinter die Kulissen werfen, sich zu verschiedenen Themen wie beispielsweise 100 Jahre Frauenwahlrecht und 70 Jahre Grundgesetz informieren und an meinem Schreibtisch im Büro Platz nehmen. #demokratie #Dreyer #maludreyer #pfalz #politik #rheinlandpfalz #Ehrenamt maludreyer, Instagram , 30.3.2019, 15:37 Uhr

Direkter mit den Bürgern in Kontakt treten. Das will die Landesregierung und bespielt deshalb Social-Media-Kanäle. Jetzt soll das Ganze noch intensiver werden. Die Pressestelle sollte umgebaut werden in einen "Newsroom". Die Wortwahl und Aufgabenbeschreibung dieser zentralen PR-Abteilung sorgte für reichlich Kritik.

Rund um die Uhr mit Bürgern kommunizieren

Denn der Begriff kommt eigentlich aus dem Journalismus. Bei Zeitungen und Rundfunkanbietern wie dem SWR ist der Newsroom das Herz und Hirn der aktuellen Berichterstattung. Hier laufen alle Fäden der Redaktionen zusammen. Themen werden in ihrer Relevanz eingeschätzt und gewichtet. Im Newsroom wird auch entschieden, was den größten Raum der Berichterstattung einnimmt - und was es nicht in die Sendung, auf die Seite oder in die Zeitung schafft.

Dauer 02:19 min "Eine PR-Abteilung der Landesregierung sollte man auch so nennen" Die Landesregierung will ihre Öffentlichkeitsarbeit umstrukturieren und einen "Newsroom" schaffen. Das sorgt für Kritik von der Opposition und der Landesregierung. Eine Einschätzung zu dem Fall von Frederik Merx, Redaktion Landespolitik

Ganz so soll es anscheinend künftig auch in der PR-Abteilung der Landesregierung funktionieren. Regierungsspecherin Andrea Bähner schrieb in der Verwaltungsfachzeitschrift "Move": "Dort werden die Informationen zusammenlaufen sowie Themen vernetzt, analysiert und auf unterschiedlichen Plattformen sowie Websites ausgespielt."



Die Bürger würden erwarten, dass eine Regierung "rund um die Uhr" kommuniziere. Die Reichweite der klassischen Medien, an die die Staatskanzlei und die Ministerien ihre Pressemitteilungen bisher verschicken, scheint der Landesregierung dabei nicht auszureichen, so Bähner mit Blick auf Terroranschläge und Naturkatastrophen weiter:

"Ein Tweet oder Post kann teilweise mehr Menschen erreichen als eine Zeitungsmeldung." Andrea Bähner, Sprecherin der Landesregierung

Deshalb wolle die Staatskanzlei "verstärkt Bürger direkt informieren". Im Gegenzug könnten sie "in den Dialog mit ihrer Regierung" treten. Der Vorteil für die Regierung ist auch: Nicht jede Pressemitteilung wird von Journalisten in der Berichterstattung aufgegriffen. Über Social-Media kann die Staatskanzlei also sicher gehen, dass diese Botschaft Bürger erreicht.

Kritik von Opposition und Journalistenverbänden

Die CDU-Opposition im Landtag kritisierte das Vorhaben scharf. Die Landesregierung wolle damit die "Kontrollfunktionen der Medien und des Parlaments aushebeln", so Fraktionschef Christian Baldauf. Er warnte vor einem Informationsmonopol und "regierungsamtlicher Stimmungsmache".

Der Deutsche Journalisten-Verband sprach von einer Gefahr für die Pressefreiheit. Mit dem Angebot der Landesregierung werde klassischen Medien Konkurrenz gemacht, sagte Andrea Wohlfahrt, die rheinland-pfälzische Landesvorsitzende der Journalisten-Gewerkschaft. Durch das kostenfreie Angebot erhöhe die Regierung den wirtschaftlichen Druck auf die Medien. Informationen und Themen über die Landesregierung zu bündeln und zu analysieren, sei Aufgabe der freien, unabhängigen Medien.



So sieht es auch Markus Lachmann, Vorsitzender der Landespressekonferenz (LPK) und landespolitischer Korrespondent der Mainzer "Allgemeinen Zeitung". "Gerade die Analyse sollte die Regierung den Journalisten überlassen."

Die LPK ist eine Interessensvertretung von mehr als 70 hauptberuflichen Journalisten, die über die Landespolitik in Rheinland-Pfalz berichten.

Öffentlichkeitsarbeit erlaubt, aber kein journalistisches Angebot

Dauer 00:55 min Medienrechtler: "Verfassungsrechtlich wohl unzulässig" Die rheinland-pfälzische Landesregierung will ihre Öffentlichkeitsarbeit neu strukturieren und einen "Newsroom" schaffen. Das sieht der Staats- und Medienrechtler Christoph Degenhart kritisch.

Der Verfassungs- und Medienrechtler Christoph Degenhart von der Universität Leipzig hält den Plan der Landesregierung aus rechtlichen Gründen für bedenklich. Öffentlichkeitsarbeit der Regierung sei in Ordnung: "Das muss sie sogar tun, in einem demokratischen Staat, wo Transparenz herrschen muss." Sie dürfe aber kein eigenes Medium betreiben. Diese Grenze könnte überschritten sein: "Die Zusammenstellung und Analyse deutet darauf hin, dass ein redaktionelles Konzept verwirklicht werden soll. Das wäre verfassungsrechtlich wohl unzulässig."

Neuer Begriff soll Kritik ausräumen

Am Dienstag ruderte die Landesregierung auch ein Stück weit zurück. Mit dem Analysieren sei gemeint, dass neben klassischen Medieninhalten jetzt auch verstärkt soziale Medien und die Themen dort in den Blick genommen werden sollten, so Regierungssprecherin Bähner. "Wir machen keine journalistische Arbeit". Das Wort "Newsroom" sei missverständlich gewesen. "Wir werden in Zukunft von Mediendienst sprechen".

Auch die Ministerpräsidentin räumte ein, dass die Kommunikation des Plans unglücklich war. Dass es durch die Wortwahl zu einem Missverständnis gekommen sei, „tut mir auch sehr leid“. Es gehe keinesfalls darum, dass die Landesregierung künftig Journalisten die Arbeit wegnehme.

Am grundsätzlichen Plan, die Kommunikation in sozialen Medien zu verstärken, hält die Regierung aber fest. Wie erfolgreich die neue Social-Media-Strategie samt zentralisierter PR-Abteilung ist, wird sich zeigen. Auf Twitter hat der Account der Landesregierung schon jetzt mehr Follower als die meisten großen Medien in Rheinland-Pfalz. Auf Facebook und Instagram ist es genau anders herum. Hier sind es die journalistischen Angebote, die die größte Anhängerschaft haben.