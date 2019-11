Für den diesjährigen Mainzer Weihnachtsmarkt wird es eine neue Schutzvorrichtung gegen Terror- und Amokfahrten geben: mobile Pollersperren.

Diese Poller-Reihen werden in der Mainzer Innenstadt vor dem Höfchen und auf dem Gutenbergplatz aufgestellt. Dies gilt als sensibler Eingangsbereich zum Weihnachtsmarkt auf den Domplätzen. Meist hielten sich dort viele Menschen auf, erklärte die Stadt Mainz.

Neues Sicherheitskonzept für Mainzer Weihnachtsmarkt Mit mobilen Pollern will die Stadt Mainz den Weihnachtsmarkt noch sicherer gestalten. Sie sollen an den Eingangsbereichen zum Markt stehen, wo sich die meisten Menschen aufhalten.

Die Busse kommen durch

Die Poller werden nicht in einer Linie stehen, sondern in drei Reihen versetzt. So können Gelenkbusse mit niedriger Geschwindigkeit an ihnen vorbeifahren. Die Pollersperren sollen verhindern, dass am Eingang zum Weihnachtsmarkt ein Lkw in voller Fahrt in die Menschenmenge rast.

Das geschieht, wenn ein Lkw mit hoher Geschwindigkeit in diese Truckbloc-Sperren rast truckBloc GmbH

Betonklötze sind problematisch

Nach Ansicht der Stadt Mainz und der Polizei sind Betonklötze, wie sie bisher verwendet wurden, kein idealer Schutz. Sie könnten von Amok- oder Terrorfahrern mit einem schweren Laster einfach weggeschoben werden. Außerdem bestehe die Gefahr, dass bei einem solchen Anschlag umherfliegende Betonteile Menschen verletzen.

Die mobilen Pollersperren werden drei Tage vor Beginn des Mainzer Weihnachtsmarkts aufgestellt. Insgesamt 27 Poller hat die Stadt Mainz bestellt. Sie werden zunächst gemietet. Das koste rund 200.000 Euro. Die Stadt hat aber eine Option, die Sperren zu kaufen.