Die Rettungskräfte haben die Suche nach zwei Männern eingestellt, die möglicherweise im Rhein bei Nackenheim ertrunken sind. Laut Polizei haben Taucher der Feuerwehr und ein Hubschrauber die beiden nicht finden können.

Am Sonntag lief eine groß angelegte Suchaktion mit Polizeihubschrauber, Tauchern der Feuerwehr und Rettungskräften vom DLRG. Bei den beiden Männer handelt es sich laut Polizei um 22 und 31 Jahre alte rumänische Erntehelfer, die bei einem Winzer in Nackenheim arbeiten. Zeugen hätten gesehen, wie die beiden gegen 16 Uhr zum Baden in den Rhein gegangen seien, so die Polizei.

DLRG warnt vor dem Schwimmen in Flüssen

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG warnt vor dem Schwimmen in Flüssen. "Im gesamten Rhein herrscht Badeverbot", sagt DLRG-Sprecher Achim Wiese. Vor allem junge Männer würden ihre Fähigkeiten häufig überschätzen. Es sei schwierig im Rhein aus der Strömung herauszukommen.