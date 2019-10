per Mail teilen

Knapp zwei Monate nach den tödlichen Schüssen auf einen Bad Kreuznacher Gastronom in Wetzlar hat die Staatsanwaltschaft neue Details zur Tat bekannt gegeben. Demnach hat der mutmaßliche Täter gestanden.

Der 27-Jährige hat gestanden, die Schüsse abgegeben zu haben. Allerdings halten die Ermittler die Angaben des Tatverdächtigen zu Einzelheiten im Tatablauf für nicht glaubwürdig. Sie deckten sich nicht mit den Ermittlungsergebnissen, so Oberstaatsanwalt Braun.

Eskalierter Familienstreit?

Am vergangenen Freitag wurden zwei weitere Männer festgenommen. Sie werden verdächtigt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Alle Beteiligten gehören zu einer kurdischen Großfamilie. Laut Braun war die Tat nach bisherigen Erkenntnissen nicht in erster Linie politisch motiviert. Das Motiv liege eher im familiären Bereich.

Anfang September war der Gastwirt aus Bad Kreuznach im hessischen Wetzlar nach einer Trauerfeier in seinem Auto erschossen worden. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.