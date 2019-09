per Mail teilen

Nachdem am vergangenen Sonntag im hessischen Wetzlar ein Mann aus Bad Kreuznach erschossen wurde, fahndet die Polizei nun nach einem 27-jährigen Tatverdächtigen.

Es handelt sich nach Angaben der Polizei um Izzetin Yildiz. Er ist 27 Jahre alt, zwischen 170 und 180 cm groß und mit athletischer Figur. Yildiz ist türkischer Staatsbürger und deshalb sei nicht auszuschließen, dass er sich ins Ausland, insbesondere die Türkei absetzen wolle, so ein Polizeisprecher.

Der 27-Jährige soll mehrere Schüsse auf den Mann aus Bad Kreuznach abgegeben haben, der aufgrund einer Trauerfeier in Wetzlar war. Der 39-Jährige wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht und erlag dort seinen Verletzungen. Nach Polizeiangaben hat die Tat einen familiären Hintergrund.

Belohnung ausgesetzt

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen, hat die Staatsanwaltschaft in Wetzlar eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441 - 9180 an oder jede andere Polizeidienststelle.