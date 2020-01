per Mail teilen

Polizei und Staatsanwaltschaft in Wiesbaden suchen zum ersten Mal öffentlich nach einem Gaffer. Der Mann soll nach dem tödlichen Busunfall am Hauptbahnhof unter anderem Verletzte gefilmt und die Videoaufnahmen verbreitet haben.

Es war der 21. November 2019 als der Bus plötzlich vor dem Wiesbadener Hauptbahnhof los raste, quer über eine Kreuzung in den Verkehr. Er rammte sechs Autos sowie einen Bus und erfasste an einer anderen Haltestelle mehrere Menschen. Ein Mann starb, 28 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Einige Passanten hatten unmittelbar nach dem Unfall die Szenerie und die Verletzten mit ihren Handys aufgenommen, anstatt Hilfe zu leisten. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

17-Jähriger meldet sich

Gegen einen Mann wurde bereits Anzeige erstattet, einen anderen versucht die Polizei jetzt per Öffentlichkeitsfahndung zu finden. Polizei und Staatsanwaltschaft haben nach einem Beschluss des Wiesbadener Amtsgerichts am Dienstag ein Foto des jungen Mannes veröffentlicht und hoffen, dass jemand Angaben zum Namen des Gesuchten machen kann.

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Fotos hat sich ein 17-Jähriger bei der Polizei gemeldet und angegeben, der Gesuchte zu sein. Das sagte Oberstaatsanwalt Andreas Winckelmann der "Allgemeinen Zeitung". Er habe aber keine Angaben zur Sache gemacht. "Die Öffentlichkeitsfahndung bleibt vorerst bestehen, da wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht wissen, ob es tatsächlich der Gesuchte ist", erklärte Winckelmann.

Bilder einer Bus-Überwachungskamera

Die Bilder für die Öffentlichkeitsfahndung stammen aus der Videoüberwachung eines am Unfallort stehenden Linienbusses. Der gesuchte Mann habe am Unfallort andere Personen abgedrängt, um seine Filmaufnahmen anfertigen zu können, so die Polizei.

Mindestens ein Zeuge habe versucht, den Mann vom Filmen des Verletzten abzuhalten. Das Video habe der Beschuldigte über einen Internet-Nachrichtendienst versendet, wo es von zahlreichen Nutzern weiterverbreitet wurde.

Signal gegen Gaffer

Mit dieser Öffentlichkeitsfahndung wollen die Ermittler nach eigenen Angaben ein Signal setzen: Das Verhalten der Gaffer ist inakzeptabel.

Solche Menschen behinderten durch ihr rücksichtsloses Verhalten oft nicht nur Rettungskräfte, sie gefährdeten außerdem die Gesundheit der Verletzten. Hinzu komme, dass durch das Fotografieren oder Filmen von Opfern deren Würde verletzt werde.