per Mail teilen

Die beiden Erntehelfer, die am Sonntag bei Nackenheim im Rhein schwimmen gegangen und dann verschwunden waren, sind wohl ertrunken. Am Mittwoch wurden zwei Leichen aus dem Rhein geborgen.

Wie Feuerwehr und Polizei mitteilten, fand die Aktion zwischen Mainz-Laubenheim und Nackenheim statt. Nachdem am Morgen ein Angler in Laubenheim zunächst eine Leiche im Wasser gemeldet hatte, wurde am Nachmittag der weitere leblose Körper gesichtet.

Erntehelfer am Sonntag in Nackenheim schwimmen gegangen

Die beiden 22 und 31 Jahre alten Männer waren am Sonntag im Bereich des Nackenheimer Hafens zuletzt gesehen worden, wo sie zum Schwimmen in den Fluss gestiegen waren. Kollegen hatten sie dann aus den Augen verloren und die Polizei verständigt.

Eine große Suchaktion blieb ohne Erfolg: Insgesamt 65 Einsatzkräfte hatten bis zum Abend nach den Männern gesucht. Die Mainzer Polizei warnte im Anschluss erneut mit Nachdruck vor dem Baden im Rhein. Der Wasserstand sei derzeit relativ hoch, deshalb sei die Strömung sehr stark. Das sei auch für geübte Schwimmer sehr gefährlich.