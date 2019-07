per Mail teilen

Die Aufräumarbeiten nach dem Brand in der Mainzer Rheingoldhalle sind gestoppt worden. Bei Messungen wurde in der Luft eine Belastung mit Asbest festgestellt.

Wo in der Rheingoldhalle das Asbest verbaut ist, ist nach Angaben von Bürgermeister Günter Beck (Grüne) noch unklar. Das sollen weitere Untersuchungen zeigen. Eventuell sei der Schadstoff bei der Brandbekämpfung freigesetzt worden, so Beck. Vor Beginn der Sanierungsarbeiten habe es jedenfalls keine Asbestbelastung in der Rheingoldhalle gegeben - das hätten damals Messungen gezeigt.

Ursprünglicher Zeitplan nicht einzuhalten

Dennoch hoffen die Verantwortlichen, dass die Bauarbeiten an der Veranstaltungshalle bis Ende 2020 abgeschlossen werden können. Eigentlich sollte der große Kongresssaal schon im Oktober fertig werden. Mehr als 70 Veranstaltungen müssten nun verschoben werden. Mitte Mai war in der Dachkonstruktion ein Feuer ausgebrochen.

Nun stehe fest, dass die Dachkonstruktion komplett erneuert werden müsse. Zudem habe es enorme Beeinträchtigungen durch Löschwasser und Löschschaum gegeben. "Der grobe Zeitplan steht, wir müssen allerdings noch auf die Freigabe der Versicherer warten", so Beck.