Am Sonntag hatte es wegen Personalmangels Zugausfälle in Mainz und Frankfurt gegeben. Gewerkschaften, der Fahrgastverband und Verkehrsexperten fordern nun mehr Investitionen in Personal und Technik bei der Bahn.

Wegen eines Krankheitsfalls im Stellwerk Rüsselsheim konnten zahlreiche ICE- und IC-Züge nicht am Mainzer Hauptbahnhof und am Frankfurter Flughafen halten. Oberleitungsschäden sorgten am Montag für weitere Ausfälle - neben Mainz auch in Frankenthal.

Die Ankündigung der Bahn, in diesem Jahr 1.500 Fahrdienstleiter neu einzustellen, halten der Fahrgastverband Pro Bahn und die Gewerkschaft EVG im Gespräch mit dem Politikmagazin Zur Sache Rheinland-Pfalz für nicht ausreichend. Zu sehr habe die Bahn in den vergangenen 20 Jahren Personal abgebaut.

Bahn: Schwierig Personal zu finden

Ein Bahn-Sprecher sagte nach den Ausfällen am Wochenende, dass es an mehreren Stellen schwierig sei, geeignetes Personal zu finden - neben Fahrdienstleitern unter anderem auch bei Lokführern oder Busfahrern.

Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben im ersten Quartal 650 angehenden Fahrdienstleitern eine Einstellungszusage gegeben. Die müssten aber noch ausgebildet werden.

Verkehrsexperte: Mehr Investitionen in Gesamtnetz

Der Verkehrsexperte Heiner Monheim von der Universität Trier fordert den Bund auf, deutlich mehr Geld in die Bahn zu investieren, sonst sei diese nicht zukunftsfähig. Statt auf Großprojekte wie Stuttgart 21 zu setzen, solle das Geld lieber in das Gesamtnetz investiert werden. Nur so seien auch die angestrebten Klimaziele zu erreichen.