Ein am Samstag in Mainz festgenommener 26-jähriger Syrer wird am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Der Mann wird verdächtigt, an Vorbereitungen eines Terroranschlags in den Niederlanden beteiligt gewesen zu sein.

Der 26-Jährige war von Spezialkräften der Polizei (SEK) in einem Mehrfamileinhaus in Mainz festgenommen worden. Er verfügt laut Polizei über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Wohnung, in der er angetroffen wurde, wurde durchsucht. Der Festnahme liegt ein Auslieferungsersuchen der niederländischen Justiz zugrunde. In Deutschland war der Syrer noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Spezialkräfte der Polizei nehmen den gesuchten Syrer fest picture-alliance / dpa

Die Aktion in Mainz steht offenbar in Zusammenhang mit einem Einsatz der niederländischen Polizei gegen mutmaßliche Terroristen. In Rotterdam wurden am Samstag vier weitere Terrorverdächtige festgenommen und mehrere Wohnungen durchsucht. Die Männer stehen ebenfalls im Verdacht, an der "Vorbereitung einer terroristischen Straftat" beteiligt gewesen zu sein.

Kontakt mit niederländischen Polizeibehörden

Weitere Details könnten derzeit nicht bekannt gegeben werden, teilte die Polizei mit. Darüber entscheide die ermittlungsführende Polizei in Rotterdam. Die Ermittlungen dauerten an. Die deutschen und niederländischen Polizeibehörden stünden in engem Kontakt.

Das Auslieferungsverfahren führt die Landeszentralstelle Rheinland-Pfalz zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus, die bei der Generalstaatsanwaltschaft ansiedelt ist, unterstützt durch das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt.

Über die Zulässigkeit der Auslieferung hat das Oberlandesgericht Koblenz zu entscheiden, über die Bewilligung der Generalstaatsanwalt in Koblenz.

Innenminister Lewentz lobt Einsatzkräfte

Innenminister Roger Lewentz hat der rheinland-pfälzischen Polizei und deren Spezialkräfte für ihren erfolgreichen Einsatz im Rahmen eines internationalen Ermittlungsverfahrens in Mainz gedankt.

"Die gelungene Festnahmeaktion hat gezeigt, dass die Kooperation mit der niederländischen Polizei länderübergreifend funktioniert hat und die rheinland-pfälzische Polizei für solche Einsätze gut vorbereitet ist", so Lewentz.

Viele Festnahmen in den vergangenen Wochen

Im Juni waren in Rotterdam zwei Männer wegen eines angeblich geplanten Anschlags auf Sicherheitskräfte in den Niederlanden festgenommen worden. Im September gab es sieben Festnahmen von Männern, die nach Angaben der Behörden einen größeren Anschlag planten.

Von diesen kamen drei aus Rotterdam und einem Rotterdamer Vorort.