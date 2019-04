per Mail teilen

In Wiesbaden-Bierstadt soll am Abend eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Dazu wird nach Angaben der Stadt unter anderem das Wohngebiet Wolfsfeld mit 2.800 Bewohnern evakuiert.

Nicht nur das komplette Wohngebiet Wolfsfeld muss evakuiert werden. Pressestelle Stadt Wiesbaden

Ab sofort müssen die betroffenen Mieter ihre Wohnungen verlassen, bis zum Mittag soll alles evakuiert sein. Vorzugsweise sollten sich die Betroffenen eigenständig um eine private Bleibe bemühen, so eine Sprecherin der Stadt Wiesbaden. Wer das nicht kann, kommt in der benachbarten Theodor-Fliedner-Schule unter.

Heime und Polizeirevier müssen geräumt werden

Auch zwei Altenheime und eine Pflegeeinrichtung, unter anderem mit Koma-Patienten, muss nach Angaben der Stadt geräumt werden. Betroffen sind mehr als 240 Bewohnerinnen und Bewohner.

Außerdem muss laut Polizei das Revier am Dresdner Ring in Bierstadt geräumt werden. Es sei zwar dann nicht mehr besetzt, Streifenfahrten würden jedoch während der gesamten Einsatzdauer, auch im Evakuierungsbereich, stattfinden, so ein Polizeisprecher.

Am Abend soll entschärft werden

Ab 18 Uhr wird die Bundesstraße 455 in dem betroffenen Bereich voll gesperrt. Ab 19 Uhr wollen Experten des Kampfmittelräumdienstes die Bombe dann entschärfen.

Ein Bürgertelefon ist den ganzen Tag erreichbar unter der Nummer 0611-319090.

Die 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwochabend bei Bodenuntersuchungen gefunden worden. In dem Bereich soll ein Neubaugebiet entstehen.