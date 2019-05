In Worms ist am Morgen eine spektakuläre Verfolgungsjagd zu Ende gegangen. Die Polizei fasste zwei Männer, die im fränkischen Fürth einen Geldautomaten gesprengt haben sollen.

Die beiden Männer sollen gegen vier Uhr den Geldautomaten in die Luft gesprengt haben. Etwa 300 Kilometer verfolgte die Polizei die beiden Männer danach über verschiedene Autobahnen - ein Hubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

Nach Angaben der Polizei flüchteten die mutmaßlichen Täter mit einem hochmotorisierten schwarzen Geländewagen zunächst über die A3, vorbei an Würzburg und Stockstadt, bis zum Frankfurter Kreuz und von dort weiter über die A60 in Richtung Mainz. Schließlich nahmen die Männer die A61 in Richtung Worms. Dort konnte die Polizei die beiden Männer stoppen und festnehmen. Sie sitzen dort noch in Gewahrsam.