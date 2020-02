Immerhin hat sie den am besten trainierten Oberkörper. Aber Putin ist nicht der einzige Politiker ohne Kopf.

Nicht nur Putin wurde am Dienstag in der MCV-Wagenhalle geköpft.

Politiker werden in Mainz einen Kopf kürzer gemacht

Politiker werden in Mainz einen Kopf kürzer gemacht

Am Rosenmontag sind sie noch stolz durch die Mainzer Innenstadt gerollt. Nur einen Tag später heißt es schon: Platz machen für 2021. Die Motivwagen werden in der MCV-Wagenhalle in Mainz-Mombach zersägt.