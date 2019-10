Der Rettungshubschrauber der Mainzer Universitätsmedizin hat in den ersten zehn Monaten des Jahres bereits so viele Einsätze gehabt wie im kompletten vergangenen Jahr.

Nach Angaben des ADAC liegt das auch daran, dass der Hubschrauber Christoph 77 seit Sommer bis 22 Uhr in Mainz landen darf. Bislang war "Christoph 77" nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang im Einsatz. Die Verlängerung der Einsatzzeit durch das Innenministerium sei der absolut richtige Schritt gewesen, so ein ADAC-Sprecher. Der Bedarf sei da.

Bislang habe es knapp 50 Einsätze gegeben, die, ohne die Erlaubnis bis 22 Uhr zu landen, nicht stattgefunden hätten. In erster Linie handelt es sich laut ADAC um Transportflüge von Patienten. Aber auch die Anzahl an Rettungsflügen, zum Beispiel bei Verkehrsunfällen oder Herzinfarkten sei gestiegen. Insgesamt kam es 2019 bislang schon zu etwa 1.300 Einsätzen, so viele wie im gesamten vergangenen Jahr. Der Rettungshubschrauber Christoph 77 ist seit über 20 Jahren an der Mainzer Universitätsmedizin stationiert.