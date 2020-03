per Mail teilen

Der Kabarettist und Entertainer Sebastian Pufpaff ist am Sonntagabend mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2020 in der Sparte Kabarett geehrt worden. Neben ihm wurden fünf weitere Künstler ausgezeichnet.

Die Jury hatte den 43-jährigen Pufpaff als "Meister der Widersprüche, der sich vom Teleshopping bis auf die große Kabarettbühne gespielt hat" und "als gut gelaunten Zyniker" gewürdigt, der sein Publikum "aus der moralischen Komfortzone" zwingt. "Statt einfacher Wahrheiten bietet er Perspektivwechsel, bläst Klischees auf bis zur Selbstzerstörung und löst die komplexesten Probleme mit einer Pointe."

Höchstdotierte Auszeichnung in Deutschland

Das Mainzer Unterhaus, eines der bedeutendsten Zentren für Kleinkunst in Deutschland, vergibt die Auszeichnung seit 1972. Der Preis ist in fünf Kategorien aufgeteilt und insgesamt mit 25.000 Euro dotiert: Drei Preise stiftet das Unterhaus, die anderen beiden die Stadt und das Land. Damit ist der Kleinkunstpreis nach Angaben des Unterhauses die höchstdotierte Auszeichnung ihrer Art in Deutschland.

Die anderen Preisträger sind: Das Liedermacher-Duo "Suchtpotenzial" mit der schwäbischen Pianistin Ariane Müller und der Berliner Sängerin Julia Gámez Martin in der Kategorie Chanson/Musik/Lied. "Suchtpotenzial singen dem Sexismus den Kampf an", lobte die Jury. "Geballte Frauenpower mit Sinn und Selbstironie."

„Suchtpotenzial" erhält den Deutschen Kleinkunstpreis in Mainz Der deutsche Kleinkunstpreis 2020 in der Sparte Chanson, Musik, Lied geht an „Suchtpotenzial", bestehend aus der Berlinerin Julia Gámez Martin und der Ulmerin Ariane Müller. Kunscht! hat das Comedy-Duo in Ulm getroffen.

Die Preisverleihung im Unterhaus moderierte Urban Priol, selbst Preisträger des Kleinkunstpreises 2000 in der Sparte Kabarett.

Preis für Gerburg Jahnke, die "First Lady" des Kabaretts

Der französisch-deutsche Kabarettist Emmanuel Peterfalvi, der mit seiner Figur des TV-Reporters Alfons bekannt geworden ist, bekam die Auszeichnung in der Sparte Kleinkunst. Der Künstler halte der Gesellschaft als medialer Eulenspiegel unterhaltsam wie entlarvend den Spiegel vor, hieß es in der Begründung der Jury.

Der österreichische Kabarettist und Stand-up Comedian Christoph Fritz wurde mit dem Förderpreis der Stadt Mainz für sein Erstlingswerk "Das jüngste Gesicht" geehrt. Die aus dem Kabarettduo "Missfits" bekannte Gerburg Jahnke erhielt den Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz. "Sie ist die 'First Lady' des Kabaretts", hieß es in der Würdigung.