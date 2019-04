In einem anonymen Brief werden dem Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) schwere Vorwürfe gemacht. Es geht unter anderem um Vorteilsnahme. Ebling will die Vorwürfe nun entkräften.

Seit fast einer Woche macht ein anonymer Brief in Mainz seine Runde. Zunächst wurde er verschiedenen Medien zugespielt, der Staatsanwaltschaft Mainz liegt auch ein Exemplar vor.

Einfluss auf Wohnungspreis genommen?

In dem Brief werfen angebliche Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der stadtnahen Gesellschaften dem Mainzer Oberbürgermeister und Geschäftsführern verschiedener stadtnaher Gesellschaften Vorteilsnahme und Bestechlichkeit vor. In dem Brief wird dem Oberbürgermeister beispielsweise vorgworfen, dass er Einfluss auf den Preis einer Wohnung gehabt haben soll, die sein Lebenspartner 2015 gekauft haben soll. Die Wohnung soll sich im Zollhafen befinden, einem neuen Stadtquartier am Rhein. Die Gesamtprojektdauer wurde nach Angaben der Entwickler bis 2025 angesetzt.

"Wem nützt so ein Brief?" Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD)

Dazu sagte Ebling am Montag, diese Vorwürfe seien absurd, völlig aus der Welt gegriffen aber auch widerlegbar. Und genau das wolle er jetzt tun. Er habe in dem Brief nichts gefunden, was ihn nervös machen könne. Dennoch habe er Strafanzeige wegen Unterstellung und Verleumdung erstattet. Er störe sich daran, dass jemand etwas behauptet und es - egal, ob wahr oder nicht - in der Öffentlichkeit auftaucht. "Wem nützt so ein Brief?", fragte Ebling am Montagmittag.

Dritte Anzeige

Sowohl der Lebenspartner des Mainzer Oberbürgermeisters, Andreas Schulz, als auch Christian von der Lühe, Mitglied der Geschäftsführung der Mainzer Aufbaugesellschaft (MAG) haben nach eigenen Angaben ebenfalls Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Laut Staatstanwaltschaft hat ein Rechtsanwalt für von der Lühe Strafanzeige wegen "falscher Verdächtigung und allen in Betracht kommenden Ehrenschutzdelikten" gegen Unbekannt gestellt. Die Anzeige des Oberbürgermeisters Ebling ist demnach die dritte Anzeige, die gegen den oder die Verfasser erstattet wurde.

Staatsanwaltschaft prüft den Fall

Es werde geprüft, ob ein Anfangsverdacht einer Straftat bestehe, so die Leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller. Der Brief werde wie eine anonyme Strafanzeige behandelt. Wann die Prüfung der Vorwürfe abgeschlossen werden könne, lasse sich noch nicht sagen. In die Prüfung einbezogen werden auch Stellungnahmen von Personen, die in dem Brief erwähnt werden - vorausgesetzt, sie äußern sich dazu.