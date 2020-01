Der Bedarf ist dringend, doch in kaum einem anderen europäischen Land gibt es so wenige Organspenden wie in Deutschland. Änderung könnte der Reformvorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bringen, meint der Mainzer Medizinethiker Norbert Paul.

Dauer 2:55 min Prof. Dr. Norbert Paul: Widerspruchslösung plausibelste Lösung Der Bedarf ist dringend, doch in kaum einem anderen europäischen Land gibt es so wenige Organspenden wie in Deutschland. Nun soll eine Gesetzesreform die Situation verbessern. Die doppelte Widerspruchslösung von Spahn bietet nach Ansicht des Medizinethikers Norbert Paul die Chance, Angehörige in einer ohnehin schon belastenden Situation zu unterstützen. Aus ethischer Sicht sei sie die "plausibelste und nachvollziehbarste Lösung". Paul ist seit 2004 Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Uni Mainz. Der Themenkomplex Organspende müsse zukünftig stärker in den Fokus rücken, um das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu schulen, fordert Paul. Man könne den Diskurs sogar verschärfen: Wer nicht selber spende, müsse konsequenterweise auch darauf verzichten, Organe zu empfangen. Zwei Vorschläge zur Neuregelung der Organspende Das deutsche Transplantationsgesetz regelt seit 1997 die rechtlichen Voraussetzungen für die Spende und Übertragung von Organen, Organteilen und Geweben. Angesichts der seit Jahren niedrigen Spenderzahlen soll die gesetzliche Grundlage nun schnellstmöglich geändert werden. Heute berät der Bundestag abschließend über zwei konkurrierende Gesetzesentwürfe. Die aktuelle Situation Bei der erweiterten Zustimmungslösung, die seit 2012 in Deutschland gilt, können nur dann Organe entnommen werden, wenn die verstorbene Person einer Organspende zugestimmt hat. Ansonsten ist eine Entnahme nur dann zulässig, wenn sich die Angehörigen stellvertretend für den Verstorbenen dazu entscheiden, falls dieser zu Lebzeiten keine Entscheidung dokumentiert hat. Wenn der Wille des Verstorbenen nicht bekannt ist, können die Angehörigen selbst entscheiden. Im vergangenen Jahr wurden über die Fraktionsgrenzen hinweg zwei Reformvorschläge erarbeitet. Bei der nun anstehenden Abstimmung im Parlament können die Abgeordneten - wie bei Debatten über ethische Grenzfragen üblich - ihre Entscheidung unabhängig vom Fraktionszwang treffen. Widerspruchslösung vs. Entscheidungslösung Widerspruchslösung Der Staat geht bei diesem Lösungsvorschlag davon aus, dass jeder Bürger potenziell Organspender ist - außer, er hat dem ausdrücklich widersprochen. Schweigen wird also als Zustimmung gewertet. Ein "Nein" zur Organspende kann im vorgesehenen Widerspruchsregister dokumentiert werden. Bei der doppelten Widerspruchslösung, die von der Gruppe um Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Karl Lauterbach (SPD) befürwortet wird, kommen die Angehörigen ins Spiel: Hat der Patient keine schriftliche Äußerung hinterlassen, werden sie befragt, wie der Betroffene zur Organspende stand. Anders als bei der (erweiterten) Zustimmungsregelung haben sie selber allerdings kein Vetorecht. Entscheidungslösung Die Entscheidungslösung ist eine Ausweitung der erweiterten Zustimmungslösung. Sie verpflichtet die Krankenkassen und Versicherungen, ihre Kunden regelmäßig über die Organspende zu informieren. Alle Bürger sollen sich auf der Grundlage fundierter Informationen mit der eigenen Spendebereitschaft auseinandersetzen. Grünenchefin Annalena Baerbock und die Linken-Vorsitzende Katja Kipping setzen sich für diese Regelung ein. Sowohl die Initiatoren der Widerspruchslösung als auch die Befürworter der Entscheidungslösung hoffen auf eine höhere Zahl von Organspenden. Sie sehen ein neues zentrales Register vor, in dem Ärzte vor Transplantationen die Erklärungen Verstorbener abfragen können.