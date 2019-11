per Mail teilen

Im Mordprozess um Syndia aus Worms haben Staatsanwalt, Verteidigung und Nebenklage ihre Plädoyers gehalten. Was das Strafmaß angeht, fordern alle Ähnliches. Unterschiedlicher Meinung sind sie, ob der Angeklagte bei der Tat vermindert oder voll schuldfähig war.

Der Staatsanwalt sieht in der tödlichen Messerattacke heimtückischen Mord und fordert ein Strafmaß von 14 Jahren. Der Angeklagte habe aber in einem Zustand verminderter Schuldfähigkeit gehandelt. Der Tunesier soll unter einer psychotischen Störung leiden. Daher fordert der Staatsanwalt die Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Der Verteidiger plädiert ebenfalls für eine Schuldminderung und fordert acht bis zehn Jahre. Sein Mandant leide unter Wahnvorstellungen.

Nebenklage fordert lebenslange Haftstrafe

Für die Nebenklage, den Anwalt von Syndias Mutter, ist der 28 Jahre alte Ex-Freund von Syndia dagegen voll schuldfähig. Sein Motiv sei eine übersteigerte Vorstellung seiner Männlichkeit. Die Nebenklage fordert eine lebenslange Haftstrafe für den Tunesier. Das Urteil der Mainzer Richter wird Ende dieser Woche erwartet.

Mehrfach auf Syndia eingestochen

Die Tat passierte im März im Wormser Nordend, wo die 21 Jahre alte Syndia im Elternhaus ihres Vaters lebte. Zu diesem Zeitpunkt war sie mit dem Tunesier in einer Beziehung, er lebte mit im Haus. Der Vater von Syndia sagte im Prozess aus, seine Tochter und ihr Freund hätten häufig lautstark gestritten. Mehrfach habe er den 28-Jährigen rausgeschmissen, weil er sich aggressiv verhalten habe. Auch vor der Tat habe es Streit gegeben, sagte der Angeklagte aus. Er sei wütend auf Syndia und wie in einem Fieber gewesen, sagte er zu Prozessbeginn. Daraufhin habe er zu einem Küchenmesser gegriffen und mehr als 30 Mal auf seine Freundin eingestochen. Syndia starb noch am Tatort.