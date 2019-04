per Mail teilen

Die Mainzer Johanniskirche ist eine Schatztruhe der Geschichte. Sechs Jahre lang war sie fest in den Händen der Archäologen. Nun werden wieder Gottesdienste in der Kirche gefeiert.

Dauer 01:53 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Fernsehgottesdienst in der Mainzer Johanniskirche Der Boden unter der Mainzer St. Johanniskirche ist eine richtige Schatzkammer. Seit 2013 haben Archäologen bereits 400.000 Objekte ausgegraben. Am Ostermontag wurde die Baustelle zur Fernsehkulisse der ARD. Video herunterladen (4,5 MB | MP4 )

Von 10 bis 11 Uhr fand der Ostergottesdienst der Evangelische Kirche Hessen-Nassau statt, den das Erste live übertragen hat. Am Palmsonntag vor einer Woche wurde der erste Gottesdienst in der Kirche nach langer Zeit gefeiert. Viele Gläubige finden noch nicht Platz in dem Gotteshaus, das noch halb Grabungsstelle, halb Kirche ist. Aber es ist ein Schritt nach vorne, nachdem St. Johannis jahrelang den Forschern gehörte.

Dauer 00:24 min Gottesdienst in der Johanniskirche Gottesdienst Johanniskirche

Eine neue Heizungsanlage und was dann folgte

Die Johanniskirche steht nur wenige Meter vom Mainzer Dom entfernt, wenn man so will in seinem Schatten. Aus dem ist sie jedoch längst herausgetreten, spätestens seit bei Renovierungsarbeiten Unglaubliches zutage gefördert wurde.

Es geht im Jahr 2013 um etwas ganz Profanes: Die Mainzer Johanniskirche soll eine neue Heizungsanlage bekommen. Die Arbeiten beginnen, und es kommt, wie es in Mainz eigentlich immer kommt: Den Bauarbeitern folgen ganz schnell Archäologen und Forscher in die Mainzer Altstadt. Und auch sechs Jahre später sind sie noch immer wieder vor Ort, wenngleich sich ihre Arbeiten dem Ende zuneigen.

Eine Archäologin bei den Ausgrabungen in der St Johanniskirche in Mainz dpa Bildfunk picture alliance/Peter Zschunke/dpa

Aufgeschichtete Geschichte am Bischofsplatz in Mainz

Die Archäologen graben sich durch den Fußboden - Schicht für Schicht nach unten, Schicht für Schicht rückwärts durch die Geschichte. Eine wichtige Entdeckung liegt allerdings zum Teil auch über der Erde: Die Mauern der Johanniskirche stammen aus der Zeit der Merowinger.

Der Alte Dom von Mainz

Auf einer Zeittafel der Kirche zu ihrer Geschichte ist zu lesen, dass sie möglicherweise schon im 6. Jahrhundert die Bischofskirche von Mainz war. Mit anderen Worten: Die Johanniskirche ist der Alte Dom von Mainz - die Adresse lautet übrigens: Bischofsplatz.

Zwei Königskrönungen In ihrer Ursprungszeit war die Johanniskirche als Dom von Mainz dem Heiligen Martin von Tours geweiht. Dort sollen Heinrich II. und Konrad II. zum König gekrönt worden sein. Mit der Einweihung des Neuen Doms wird dieser zum Martinsdom. Der Alte Dom wird zur Stiftskriche und hat fortan Johannes den Täufer als Schutzpatron - sie heißt jetzt auch Johanniskirche. 1828 wird sie evangelisch.

In diesem Korb liegt eine Mini-Auswahl der Fundstücke: Menschenknochen, Tonscherben, Metallteile dpa Bildfunk picture alliance/Peter Zschunke/dpa

500.000 Fundstücke aus verschiedenen Epochen

Im Laufe der Jahrhunderte und Stilrichtungen wird die Johanniskirche immer wieder umgebaut. Diese Entwicklungen können die Archäologen durch ihre Grabungen quasi rückwärts verfolgen. Die Johanniskirche entpuppt sich bei den Arbeiten als wahre Schatztruhe: Mehr als 500.000 Fundstücke kommen den Angaben zufolge ans Tageslicht, werden dokumentiert und mit Inventarnummern versehen. Eine umfassende wissenschaftliche Untersuchung der Stücke steht demnach noch aus.

Rosenkranz, Nasenquetscher und Pfeilersockel

Ein fast vollständig erhaltener Rosenkranz aus dem 16. Jahrhundert ist ebenso unter den Fundstücken wie ein so genannter Nasenquetscher - also eine Brille - aus dem 18. Jahrhundert. Viel älter sind mittelalterliche Stuckgipsfragmente und Fingerhüte oder auch die Sockel von Pfeilern und Fußbodenplatten aus der gotischen Epoche.

Gotischer Fliesenboden aus Sankt Johannis dpa Bildfunk picture alliance/Peter Zschunke/dpa

Wer liegt im Sarkophag?

500.000 Fundstücke - das dürfte die Forscher wohl auf Jahre beschäftigen. Mit Spannung wird derzeit noch auf ein in der Schlussphase der Grabungen gefundenes Stück geschaut: ein steinerner, verzierter Sarkophag. Dieser soll am 4. Juni geöffnet werden. Man erhofft sich dann die Antwort auf die Frage, wer darin bestattet wurde. Vermutet wird, dass es sich um den Mainzer Erzbischof Erkanbald handeln könnte, der vor fast 1.000 Jahren starb.

Die Grabungen sind nun zum Großteil beendet. Im Frühling und Sommer sollen monatlich Gottesdienste und Andachten stattfinden. Ebenso soll es regelmäßig Führungen geben. Kirche und Ausgrabungsstätte unter einem Dach - das soll angemessen in einem Nutzungskonzept zusammengeführt werden, an dem derzeit gefeilt wird.