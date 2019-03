Am 4. März schlängelt sich der Rosenmontagsumzug wieder durch die Mainzer Straßen! Wer mitläuft, wo Sie am besten zuschauen können und wo es Verkehrsbehinderungen gibt, haben wir hier zusammengefasst.

Der Mainzer Rosenmontagsumzug ist der größte seiner Art in Rheinland-Pfalz. Die 68. Ausgabe seit dem Zweiten Weltkrieg steht ganz im Zeichen der zahlreichen Mainzer Garden. Ein Dutzend gibt es in der Landeshauptstadt, mit 800 Mitgliedern ist die Ranzengarde inzwischen die größte.

"Der Gardisten bunte Pracht erfreut ganz Meenz an Fassenacht" Motto des 68. Rosenmontagsumzugs

Sturmwarnung! Wie geht es weiter?

Der Mainzer Rosenmontagszug ist trotz einer Sturmwarnung nicht abgesagt worden - findet aber ohne Pferde statt. Die Veranstalter hatten sich zuvor mit Vertretern der Stadt und mit Meteorologen beraten. Die Vorhersagen schwankten von Orkan bis Sturm. Jetzt sind es gefährliche Böen. Um Risiken auszuschließen, entschlossen sich die Verantwortlichen deshalb auch, keine Fahnen und keine Schilder mitzunehmen.

Wo geht der Zug entlang?

Der Zug setzt sich traditionell um 11.11 Uhr in der Mainzer Neustadt auf der Boppstraße Ecke Josefsstraße in Bewegung. Über Kaiserstraße, Gutenbergplatz und die Mainzer Altstadt führt er traditionell zum Schillerplatz mit seinem Fastnachtsbrunnen. Die letzten Teilnehmer werden dort gegen 16.30 Uhr erwartet. Insgesamt ist die Strecke fast sieben Kilometer lang.

Wie viele Teilnehmer sind mit dabei?

Rund 8.600 Närrinnen und Narrhalesen sind als Teilnehmer gemeldet. Kein Wunder, ziehen immerhin 132 Zugnummern durch die Stadt. Mit dabei sind neben den elf prächtigen Motivwagen und den zahlreichen Fußgruppen unter anderen 92 Fahnen- und Schwellkopp-Träger und hundert Reiter.

Wie viele Zuschauer werden erwartet?

Das wissen die Veranstalter natürlich noch nicht genau. Sie rechnen aber mit mehr als 500.000 Zuschauern am Straßenrand. Eine Rolle spielt sicher auch das Wetter. Neben dem Umzug wollen die Veranstalter mit einem großen Rahmenprogramm möglichst viele Menschen in die Stadt locken. Auf mehreren Bühnen treten bekannte Größen der Mainzer Fastnachtsszene auf.

Wo kann ich den Umzug anschauen, wenn ich es nicht nach Mainz schaffe?

Den kompletten Umzug sowie die Vorbereitungen des Zugs können Sie hier live im Internet verfolgen. Natürlich wird der Rosenmontagszug aber auch im SWR Fernsehen übertragen - die Vorbereitungen ab 10.30 Uhr, den Umzug ab 12.15 Uhr. Die gute Nachricht für alle, die verreist sind oder keine Zeit haben: Den kompletten Mitschnitt gibt es im Anschluss an den Umzug in der SWR Mediathek.

Ist es egal, wo ich zugucke?

Im Prinzip ja. Auf dem Gutenbergplatz ist eine große Tribüne aufgebaut und dort stehen die großen Fernsehkameras sowie die Reporterkabine des SWR. Für Familien ist die Kaiserstraße eine gute Stelle, dort ist es nicht ganz so eng wie in der Innenstadt. Und zum Ausklang ist natürlich der Schillerplatz Pflicht. Weitergefeiert wird in den Kneipen der Mainzer Altstadt.

Wie schützt die Polizei die Feier?

Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat im Vorfeld der Fastnacht angekündigt, dass die Polizei in diesem Jahr landesweit präsenter sein wird. So sollen beispielsweise rund 1.000 Kräfte der Bereitschaftspolizei die Beamten der einzelnen Präsidien bei den Umzügen unterstützen. In Mainz werden zudem wieder Betonpfeiler und mobile Sperren an den Hauptzufahrtsstraßen postiert. Auch Schutzzonen für Frauen sowie Opfer von Straftaten sind vorgesehen.

Mit welchen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen?

Zur Absicherung des Rosenmontagszugs werden ab morgens bis am späten Nachmittag große Teile der Innenstadt entlang des Zugweges gesperrt. Davon sind auch ein Großteil der Parkhäuser betroffen. Die Ludwigstraße bleibt ebenfalls fast den ganzen Tag dicht: Die Mainzer Verkehrsgesellschaft leitet deshalb viele Buslinien um. Außerdem dürfen am Rosenmontag keine Lkw in die Innenstadt.

Wo kann ich parken, wenn ich von außerhalb komme?

Das Auto sollten Sie am besten stehen lassen. Wer einen etwas längeren Fußmarsch nicht scheut, kann in der Nähe der Uni am Bruchwegstadion parken. Von dort fährt zum Beispiel die Buslinie 64 und 65 Richtung Innenstadt bis zum Bahnhof. Oder Sie fahren gar nicht erst in die Stadt, sondern nutzen den Park-and-Ride-Parkplatz "Am Mühldreieck" in Mainz-Hechtsheim. Von dort aus geht es dann mit der Straßenbahnlinie 53 weiter bis zum Gautor. Aus dem Umland kommend empfiehlt sich die Anreise mit dem Zug - gemeinsam mit vielen anderen Narren.