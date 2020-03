Es ist ein Großprojekt im Mainzer Dom: der Einbau einer neuen Orgel. Die Vorbereitungen für den Aufbau liefen seit August. Nun wurden erste Orgelteile geliefert.

Am Montag reiste der Orgelbauer aus der Schweiz (Luzern) mit den ersten Teilen für die neue Orgel an. Nach Angaben des Bistums wird er zunächst das acht Meter hohe Gestell aufbauen, in einer Woche könne dann der sogenannte Spieltisch der Orgel eingebaut werden. Dieser wurde wiederum in Österreich angefertigt.

In diesen Kisten befinden sich Teile für die neue Orgel. SWR G. Walch

Für das Stimmen der Orgel wird der Dom in den kommenden Monaten immer mal wieder stundenweise geschlossen. Insgesamt dauern die Aufbauarbeiten der neuen Orgel voraussichtlich bis Mitte September.

Dauer 0:24 min Wir wichtig der Standort der Orgel ist, erklärt Domdekan Heinz Heckwolf "Von diesem Platz aus kann der Gemeindegesang am besten unterstützt werden."

In dieser Zeit bleibt das Willigis-Portal am Markt geschlossen. Der Zugang ist dann über das Liebfrauenportal und den Kreuzgang möglich. Gesegnet und eingeweiht wird die neue Orgel voraussichtlich im Oktober 2020 bei einem Festgottesdienst.

Die Domorgel Die gegenwärtige Orgel gehört nach Angaben des Bistums zu den kompliziertesten Anlagen ihrer Art in Europa und geht im Wesentlichen auf eine Klais-Orgel aus dem Jahr 1928 zurück, allerdings wurde sie immer wieder verändert und erweitert. Seit 1965 verteilt sich die Gesamtanlage mit derzeit 114 Registern und 7986 Pfeifen auf drei Teilwerke im Westchor, Querhaus und im Ostchor.

Spenden helfen finanzieren

Die Kosten für den ersten Teil der Domorgel belaufen sich nach Angaben von Domdekan Prälat Heinz Heckwolf auf rund 1,2 Millionen Euro. Sie würden durch das Bistum, den Mainzer Dombauverein und Spenden aufgebracht. Hinzu kämen die Kosten für die Baumaßnahmen.

