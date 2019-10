Anlässlich der Oberbürgermeister-Wahl Ende Oktober liegen jetzt Wahlschablonen für Blinde und Sehbehinderte im Mainzer Briefwahlbüro aus. Nach Angaben der Stadt können Betroffene dadurch eigenständig und ohne Hilfe wählen. Alle Stimmzettel seien am rechten oberen Rand gelocht, so ein Stadtsprecher. Dadurch könne der Stimmzettel in der Wahlschablone befestigt werden. Die Oberbürgermeister-Wahl findet in Mainz am 27. Oktober statt.