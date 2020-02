Das Sturmtief Sabine wird ab Sonntagnachmittag auch in Rheinhessen erwartet. Nach Angaben von Wetterexperten soll der Höhepunkt in der Region in der Nacht von Sonntag auf Montag erreicht werden. In und um Mainz warnen die Wetterexperten vor Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 km/h und orkanartigen Böen. Wer kann, sollte sich drinnen aufhalten, weil Dachziegel oder Äste herunterfallen könnten. Die Stadt Worms hat dazu aufgerufen, die gelben Säcke, die am Montagmorgen abgeholt werden sollen, zu sichern, damit sie nicht auf die Straße geweht werden. Die Mainzer Feuerwehr hat den Sturm ebenfalls im Blick, besondere Vorbereitungen habe man deswegen aber nicht getroffen. Auf solche Ereignisse seien die Einsatzkräfte immer eingestellt. Nur, wenn es im Laufe des Wochenendes noch eine spezielle Warnung für Mainz geben sollte, würde man sich dementsprechend aufstellen.