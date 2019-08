Die Sanierungsarbeiten am Vogelhaus im Mainzer Stadtpark sind beendet. Nach Angaben des Vereins "Schräge Vögel", der die Arbeiten zu großen Teilen finanziert hat, wurde in den vergangenen sechs Monaten eine neue Gasheizungsanlage im Fußboden installiert. Dies habe rund 25.000 Euro gekostet, so der Verein. Die Stadt Mainz hat zusätzlich neue Fenster einsetzen lassen. Ins sanierte Vogelhaus sind zudem 20 Tiere einer Papageienart neu eingezogen: Die sogenannten "Unzertrennlichen" tragen ihren Namen, weil die Paare in der Regel ein Leben lang zusammenbleiben. Das Mainzer Vogelhaus ist kostenlos und täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.