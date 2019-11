Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt hat gegen fünf Männer Anklage wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßig begangenen Diebstahls erhoben.

Wie der Generalstaatsanwalt mitteilt, sollen sie, unter anderem auch in Mainz, Bargeld aus Getränke- und Süßwaren-Automaten an Bahnhöfen gestohlen haben. Insgesamt sollen die Männer so über 82.000 Euro erbeutet haben. Allein 23 Diebstähle wurden in Mainz gemeldet, 12 in Wiesbaden, 9 in Rüsselsheim – insgesamt waren es 464 Fälle in fünf Bundesländern.

Hauptangeklagter ist ein 22-Jähriger, der zuvor bei der Automaten-Firma beschäftigt war und Zugriff auf die Originalschlüssel hatte. Er sitzt seit Anfang April in Untersuchungshaft.