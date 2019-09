In einer großangelegten Übung haben das Technische Hilfswerk (THW) und die US-Armee simuliert, wie Einsatzkräfte auf ein Erdbeben vorbereitet werden können. Auf dem Layenhof in Mainz wurde der Einsatz nach einem Erdbeben der Stärke 6,2 nachgestellt. Neben Rettungskräften des THW aus Mainz und Wiesbaden nahmen Soldaten der Bundeswehr und der US- Armee an der Übung teil. Ziel war es unter anderem, Erfahrungen im Katastrophenschutz auszutauschen.