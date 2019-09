per Mail teilen

Bei einem Brand im 13. Stock eines Hochhauses in Mainz ist am Sonntagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere Bewohner wurden verletzt.

In einem Fall gehen die Einsatzkräfte von schweren Verletzungen aus. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr in der Wohnung des später verstorbenen Mannes ausgebrochen. Einsatzkräfte hatten den Mann zunächst aus seiner Wohnung in das Stockwerk darunter gerettet, Wiederbelebungsversuche blieben aber ohne Erfolg.

Dauer 0:15 min Drei Stockwerke mussten geräumt werden In Mainz ist bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus ein Mann ums Leben gekommen.

Rauchwolke weithin sichtbar

Wegen der starken Rauchentwicklung räumte die Feuerwehr die drei oberen Geschosse des 15-stöckigen Gebäudes im Stadtteil Marienborn. Da die eingesetzte Drehleiter nicht bis zum 13. Stock reicht, musste die Feuerwehr ihre Schläuche mit dem Aufzug in den 15. Stock bringen und sich von dort aus in die betroffene Etage vorkämpfen. Dort stand die Wohnung des verstorbenen Mannes in Vollbrand. Die Rauchwolken waren weithin sichtbar, auch auf den nahen Autobahnen A60 und A63.

Mehr als 50 Feuerwehrleute und 30 Sanitäter waren im Einsatz. Am späteren Nachmittag hatte die Feuerwehr nach eigenen Angaben das Feuer gelöscht. Alle Bewohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.