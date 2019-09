per Mail teilen

Das Mainzer Landgericht hat in dem Verfahren um die Geiselnahme in einem Mainzer Sonnenstudio neue Urteile gegen die drei Angeklagten gefällt.

Sie erhielten Haftstrafen von zwei bis zu sechs Jahren und vier Monaten. Die drei Angeklagten hatten vor Gericht die Geiselnahme und die gefährliche Körperverletzung zugegeben. Sie hatten ihr Opfer in den Keller des Sonnenstudios gelockt, den Mann dort mit einer Eisenstange misshandelt und sein Geld geraubt. Er sollte dafür bestraft werden, dass er dem Besitzer des Sonnenstudios die Freundin ausgespannt hatte. Der Bundesgerichtshof hatte das erste Urteil aufhoben und an das Mainzer Landgericht zurück verwiesen. Die Mainzer Richter stellten fest, dass sie die genauen Tathergänge nach so langer Zeit nicht mehr nachvollziehen konnten und haben die ersten Urteile geringfügig abgemildert.