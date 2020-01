per Mail teilen

Am Montagabend gab es im Mainzer Feierabendverkehr wieder lange Staus. Ein Grund dafür: ein schwerer Unfall auf der A60.

Bei einem Autounfall auf der A60 am Kreuz Mainz-Süd ist am Montagabend ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Auto aus bislang unbekannter Ursache auf den Wagen des Mannes aufgefahren. Dadurch kamen beide Autos von der Straße ab und krachten in eine Baustelle.

Der Verletzte wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Eine Spur der A60 musste während der Rettungs- und Aufräumarbeiten für längere Zeit gesperrt werden. Dadurch kam es zu Staus im Feierabendverkehr.