In der Nacht auf Donnerstag hat ein junger Mann in der Mainzer Bahnhofstraße mit einer Pistole in die Luft geschossen. Die herbeigerufenen Polizeibeamten durchsuchten den Mann und entdeckten eine Schreckschusswaffe in seinem Hosenbund. Der Mann besaß jedoch keinen Waffenschein. Warum er die Schüsse abgegeben hat, bleibt vorerst unklar, da er bisher eine Aussage verweigert hat.