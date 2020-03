Ab Frühsommer sollen in Mainz testweise zehn Elektro-Fahrzeuge in der Stadt unterwegs sein, die sich Fahrgäste per App abends und nachts zu bestimmten Haltestellen bestellen können. Damit soll das ÖPNV-Angebot ergänzt werden. Das kündigte am Donnerstag die Mainzer Mobilität an. Fahrgäste können sich zwischen 18 und 4 Uhr morgens an rund 1.000 virtuellen Haltestellen sowie regulären, schon bestehenden ÖPNV-Stopps abholen und absetzen lassen. Zunächst ist das Testangebot für fünf Stadtteile vorgesehen.