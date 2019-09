per Mail teilen

In Wiesbaden wird seit Freitag die 58-jährige Cornelia Allman vermisst. Nach Angaben der Polizei war sie Patientin in den Horst-Schmitt-Kliniken. Frau Allman ist 1,60 Meter groß, schlank und hat kurze, graue Haare. Sie trägt einen gelben Pullover, graue Jeans und eine rote Brille. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wiesbaden entgegen.