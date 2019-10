per Mail teilen

Die Mieten für Studenten-Wohnungen in Mainz sind in diesem Jahr erneut gestiegen. Wie eine Studie des Moses-Mendelssohn-Instituts zeigt, kostet ein WG-Zimmer rund 400 Euro. Damit ist ein Zimmer in Mainz elf Euro teurer als im bundesdeutschen Durchschnitt. Bei der Studie wurden rund 90 Universitätsstädte untersucht und verglichen.