Mit mehreren Einbrüchen muss sich derzeit die Mainzer Polizei beschäftigen. Nach Angaben eines Sprechers brachen Unbekannte vergangene Woche in eine Grundschule in Mainz-Mombach ein. Sie brachen Schränke sowie Schubladen auf und stahlen Bargeld und diverse Elektrogeräte. In der Nacht zu Montag stiegen Unbekannte in ein Schnellrestaurant in der Rheinallee ein. Laut Polizei öffneten sie mit brachialer Gewalt einen Tresor und stahlen Bargeld. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Mainzer Polizei entgegen.