Die Journalistin Gundula Gause hat den diesjährigen Mainzer Medienpreis erhalten. Die 54-jährige ZDF-Moderatorin ist die dritte Trägerin der von einem namentlich nicht bekannten Unternehmer gestifteten Preises. Im vergangenen Jahr war Fußballtrainer Jürgen Klopp ausgezeichnet worden, 2017 Kabarettist und Fastnachtsredner Herbert Bonewitz. Der Preis wurde bei einem Festakt im Mainzer Dom überreicht. Für das Preisgeld von 4.000 Euro erstellt ein Künstler oder eine Künstlerin eine Druckgrafik des Ausgezeichneten. In diesem Jahr hat dies die Mainzer Zeichnerin Nicola Jaensch übernommen. Die Drucke gehen an den Preisträger, die Druckplatte an das Mainzer Gutenberg-Museum.