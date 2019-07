Am Nachmittag (16 Uhr) beginnt die Veranstaltungsreihe „Mainz lebt auf seinen Plätzen“. Seit mehr als 40 Jahren bietet die Stadt den Bürgern ein kostenloses Programm auf Bühnen in der Mainzer Innenstadt an. Die traditionelle Mainzer Sommerreihe zeigt in diesem Jahr fünf Wochen lang verschiedene Konzerte, Tanz- und Theateraufführungen. In diesem Jahren finden die Veranstaltungen entweder auf der Bühne am Markt oder auf der Bühne am Karmeliterplatz statt. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es je zwei Veranstaltungen: Um 16 Uhr beginnt das Programm für jüngere Gäste mit Kindermusik, Clownerie und Zaubershows - ab 19 Uhr spielen Live-Bands. Neu im Programm ist der Wissenschaftsvortrag beim "Meenzer Science Schoppe". Den Auftakt heute macht Wolfgang Hering mit Kinderliedern, am Abend folgen die elf Musiker von „Sideways“. Die Reihe dauert bis zum 29. August.