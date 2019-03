Der Kabarettist Christian Ehring ist am Sonntagabend mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2019 in der Sparte Kabarett ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand in Mainz statt.

Erhält den Deutschen Kleinkunstpreis: Christian Ehring picture-alliance / dpa Der Kabarettist wurde ausgezeichnet, weil er es als "grandioser Geschichtenerzähler" verstehe, "das Leben im Großen wie im Kleinen zu einem beeindruckenden Gesellschaftsbild zusammenzufügen". Christian Ehring moderiert die ARD-Sendung "extra 3". In der Sparte Chanson/Lied/Musik wurde die Berliner Liedermacherin Dota mit dem Preis bedacht, in der Sparte Kleinkunst ging er an das österreichische Duo BlöZinger aus Robert Blöchl und Roland Penzinger. Den Förderpreis erhielt die Poetry-Slammerin Lara Stoll aus der Schweiz, der Ehrenpreis ging an den österreichischen Sänger und Musiker Willi Resetarits. Dauer 01:32 min Sendezeit 19:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Ehrung für Ehring Der Deutsche Kleinkunstpreis gilt als wichtigster Preis in der Kabarett- und Chanson-Szene. Christian Ehring, bekannt auch als Moderator der ARD-Satiresendung "extra 3" hat ihn in der Sparte Kabarett bekommen. Video herunterladen (3 MB | MP4 ) Der Deutsche Kleinkunstpreis ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert und damit nach Angaben des "Unterhauses" der höchst dotierte Preis seiner Art in Deutschland. Auf jede Kategorie entfallen je 5.000 Euro. Den Förderpreis stiftet die Stadt Mainz, den Ehrenpreis das Land Rheinland-Pfalz. Erster Preisträger war 1972 der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch.