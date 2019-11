Die städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wohnbau Mainz macht ihren Mietern neue Angebote für das „Wohnen im Alter“. Damit reagiert die Gesellschaft nach eigenen Angaben auf die immer größer werdende Zahl der älteren Kunden. Neu ist eine sogenannte Senioren-Miete, die Rentnern garantiert, dass ihre Miete maximal zwei Prozent im Jahr steigen kann. Außerdem bietet die Wohnbau Mainz ein Programm zum Wohnungstausch an: Wer allein oder zu zweit in einer großen Wohnung lebt, kann in eine kleinere, aber modernere und barrierefreie Wohnung umziehen, ohne mehr Miete zahlen zu müssen. Wohnbau Geschäftsführer Franz Ringhoffer sagte, die Wohnbau übernehme zudem die Umzugskosten, übergebe die neue Wohnung bezugsfertig und renoviere die alte Wohnung. Damit solle der Wechsel für die Senioren so einfach wie möglich gemacht werden. Bereits jetzt sei fast ein Viertel aller Mieter der Wohnbau älter als 60 Jahre.