Pünktlich zum Beginn des Schuljahres können Busse und Straßenbahnen den Mainzer Hauptbahnhof wieder normal anfahren. Auf dem Bahnhofsvorplatz waren während der Sommerferien sämtliche Straßenbahnschienen und -weichen neu verlegt worden.

Zu Beginn der Bauarbeiten hatte es Verzögerungen gegeben, weil Weichen nicht fristgerecht geliefert wurden. Danach seien die Arbeiten aber so zügig wie erhofft vorangegangen, so ein Sprecher der Mainzer Mobilität. Zwischendrin hätten die Mitarbeiter sogar noch bei Reparaturen an Gleisen in Mainz-Finthen aushelfen können. Dort hatten sich Ende Juli an den extremen Hitzetagen Schienen verzogen. Sie konnten durch Entlastungsschnitte repariert werden, so der Sprecher. Bei den neuen Schienen, die jetzt am Bahnhof verlegt wurden, drohe diese Gefahr nicht, da sie hitzeresistenter seien. Durch die Bauarbeiten war es während der Ferien in Mainz zu erheblichen Behinderungen im Bus- und Straßenbahnverkehr gekommen.