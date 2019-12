per Mail teilen

Unbekannte haben im Mainzer Tierheim einen Hamster in den Briefkasten gesteckt. Das Tier ist trotz intensiver Pflege gestorben.

Das Tierheim schreibt auf seiner Facebook-Seite, dass ein Mitarbeiter am vergangenen Montag das letzte Mal vor Weihnachten die Post aus dem Briefkasten des Heimes holte und dabei die Plastiktüte mit dem Hamster darin entdeckte. Ein Unbekannter hatte den kleinen Hamster in der Tüte durch den Schlitz des Briefkastens gesteckt. Wie lange das Tier bereits in dem Briefkasten lag, könne man nicht sagen, da der Briefkasten sonntags nicht geleert werde.

"Miracolo" konnte nicht geholfen werden

Nach Angaben des Tierheims war der kleine Hamster stark unterkühlt, hatte einen kaum hörbaren Herzschlag und war zu schwach die Augen zu öffnen. Mit Infusionen, einem Inkubator (eine Art Brutkasten) und vielen weiteren Maßnahmen hätten die Tierheim-Mitarbeiter und ein Tierarzt um das Leben des Kleinen gekämpft. Und tatsächlich sei es Miracolo -so hatten die Mitarbeiter den kleinen Kerl getauft- zwischenzeitlich besser gegangen. Dann aber sei Miracolo, keine 24 Stunden nach dem er in dem Briefkasten gefunden worden war, gestorben.

Tierheim Mainz

Viele kleine Frakturen

Im Mainzer Tierheim geht man davon aus, dass der kleine Hamster beim "Durchquetschen" durch den Briefschlitz viele Knochenbrüche erlitten hat und daran gestorben ist. Auf der Facebook-Seite des Tierheims gibt es eine Vielzahl von Kommentaren zum Tod des kleinen Hamsters, die alle mit völligem Unverständnis auf das Geschehene reagieren.