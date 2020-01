Das sogenannte Nachweihnachtsgeschäft in der Mainzer Innenstadt läuft nach Angaben der Werbegemeinschaft gut. Es sei eine entspannte Atmosphäre, sagte Martin Lepold von der Werbegemeinschaft Mainz. Von der vorweihnachtlichen Hektik sei jetzt nichts mehr zu spüren. Stattdessen nutzten viele Paare und Familien die Tage jetzt zu einem gemütlichen Einkaufsbummel. Dazu kommen vor allem in den Kaufhäusern die Kunden, die Weihnachtsgeschenke umtauschen oder Gutscheine einlösen. Die Feiertage liegen in diesem Jahr so günstig, dass viele Arbeitnehmer die Brückentage frei genommen haben. Erst im neuen Jahr - so der Sprecher der Mainzer Werbegemeinschaft - sei wieder mit einem normalen Geschäftsbetrieb zu rechnen.