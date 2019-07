Die Ditib-Moschee in Mainz ist nach einer Bombendrohung durchsucht worden. Sprengstoffspürhunde waren im Einsatz. Auch gegen andere Moscheen in Deutschland gab es Drohungen.

Dauer 0:31 min Bombendrohung gegen Mainzer Moschee Die Ditib-Moschee in Mainz ist am Nachmittag nach einer Bombendrohung evakuiert worden. Wie die Polizei mitteilte, sei am Vormittag eine Droh-Mail verschickt worden.

Im Mainzer Fall sei am Vormittag eine Droh-Mail verschickt worden, berichtete ein Polizeisprecher. Nach einer Bewertung des Landeskriminalamtes in Mainz sei die Moschee vorsichtshalber abgesperrt und durchsucht worden. Auch Sprengstoffspürhunde halfen mit.

Es sei aber nichts gefunden worden. Zu dem Absender und den Hintergründen sei noch nichts bekannt.

Moscheen in Mannheim und Duisburg durchsucht

Auch die Ditib-Moscheen in Mannheim und Duisburg sind am Montag nach Bombendrohung geräumt worden. Die Durchsuchungen hätten aber keine Hinweise auf eine Bedrohung ergeben. Der Staatsschutz nahm jeweils die Ermittlungen auf.

Drohschreiben mit "Combat 18" unterzeichnet

Zudem gab es eine Drohung gegen die Parteizentrale der Linken in Berlin. In Duisburg und Berlin waren von Unbekannten verschickte Drohschreiben laut Polizei jeweils mit "Combat 18" unterzeichnet. Dabei handelt es sich um ein gewaltbereites, rechtsextremes Netzwerk, das in mehreren europäischen Ländern aktiv ist. Die Gruppe gilt als bewaffneter Arm des verbotenen Neonazi-Netzwerks "Blood & Honour" (Blut und Ehre). Die 18 ist ein Szenecode für den ersten und den achten Buchstaben im Alphabet, also A und H - die Initialen von Adolf Hitler.

Erst am 11. Juli hatte es eine Bombendrohung gegen eine Moschee in Iserlohn und zwei Tage zuvor gegen die Ditib-Zentralmoschee in Köln - den bundesweit größten Moscheekomplex - gegeben. In beiden Fällen gab die Polizei nach umfangreichen Durchsuchungen Entwarnung.