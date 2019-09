Der tödliche Wohnungsbrand in Mainz-Marienborn ist durch eine brennende Zigarette bzw. brennenden Tabak ausgelöst worden. Das hat die Mainzer Polizei auf SWR-Anfrage bestätigt. Demnach ist der 64-jährige Mann, in dessen Wohnung das Feuer ausbrach, an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Eine Fremdeinwirkung wird den Angaben zufolge ausgeschlossen. Am Sonntag vor einer Woche hatte es in einer Hochhaus-Wohnung in Marienborn gebrannt. Neben dem Toten gab es sieben Verletzte. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu löschen.