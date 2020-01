Ein Feuer in einer Bar in Mainz in der Nähe des Bahnhofs hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, war die Rauchentwicklung so heftig, dass ein Hotel neben der Bar geräumt wurde. Dabei atmete ein Mensch so viel giftigen Rauch ein, dass er zur Kontrolle in ein Krankenhaus kam. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache ist noch unklar.