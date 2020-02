Bei einem Unfall zweier Autos und einer Straßenbahn sind am Donnerstagnachmittag in Mainz drei Menschen verletzt worden. Eine 18-Jährige war mit ihrem Auto in eine Straße abgebogen, wo sie mit einem anderen Wagen zusammenstieß. Das zweite Auto sei dadurch auf das neben der Fahrbahn verlaufende Gleisbett der Straßenbahn geschleudert worden, wo es mit der herannahenden Tram kollidierte. Der Wagen prallte dadurch ab und kam an einem Zaun zum Stehen. Die 71-jährige Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Sie und ihre 82 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen.